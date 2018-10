Blitz nel bar della droga, in manette due clienti spacciatori

Blitz nel bar dello spaccio a Leggiuno. Grazie ad un controllo dei Carabinieri della stazione di Laveno Mombello (Compagnia di Luino), con l’ausilio di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Casatenovo (LC), sono finiti in manette, per possesso illegale di sostanze stupefacenti, due avventori: un 35enne albanese ed una 29enne italiana.

In seguito alla perquisizione del locale hanno rinvenuto all’interno di un frigorifero un grammo di hashish ed il telefono cellulare dell’albanese. La perquisizione al veicolo dell’uomo ha permesso di sequestrare tre dosi di cocaina e circa 200 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento di attività di spaccio.

Nel corso delle operazioni, all’interno dei bagni del locale, i Carabinieri hanno sorpreso la 29enne italiana, che si era nascosta per sfuggire al controllo. I militari dell’Arma, addosso alla donna, occultati nelle tasche dei vestiti, hanno rinvenuto un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti: un panetto di hashish del peso di 90 grammi, 6 dosi di cocaina, un grammo e mezzo di ecstasy, mezzo grammo di marijuana e circa 7 grammi di sostanza da taglio.

Nel corso del controllo anche un 43enne è stato trovato in possesso di tracce di cocaina e sarà segnalato alla Prefettura di Varese come assuntore. Il 35enne e la 29enne sono stati arrestati e condotti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Varese e presso la sezione femminile del carcere di Como. Nella mattinata di eri gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. Per entrambi è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la caserma dei Carabinieri di Laveno Mombello.