Con BTicino “La Casa in Piazza” diventa smart

Un temporary store a Varese per toccare con mano le ultime soluzioni per la casa smart della linea Living Now.

Accendere la luce con un comando vocale, controllare i consumi degli elettrodomestici sullo smartphone con un’App dedicata, sono alcune delle esperienze che sarà possibile fare all’interno della Temporary smart home allestita da BTicino nella piazza principale di Varese in occasione di “La Casa in Piazza”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Varese per fare incontrare mondo immobiliare e futuri inquilini. Giunto all’ottava edizione, l’evento vuole contribuire a supportare l’attuale percettibile ripresa del mercato immobiliare.

Nella Temporary smart home di BTicino i visitatori avranno l’opportunità di toccare con mano le molte applicazioni di Living Now, la linea che offre soluzioni smart e rivoluziona il rapporto tra placca e funzione. Elegante e tecnologicamente avanzata, con pochi e semplici interventi di un installatore professionale, consente di trasformare un impianto tradizionale in un impianto smart.

«La presenza di Living Now nella principale piazza cittadina e il supporto di BTicino all’evento organizzato dalla Camera di Commercio di Varese, vogliono confermare e rafforzare il legame dell’azienda con la città e le relazioni con le Istituzioni e il tessuto imprenditoriale della Provincia – ha dichiarato Paolo Gaboli, Direttore Marketing di BTicino -. Il polo di Varese, in particolare, svolge un ruolo chiave nel design, nella ricerca e sviluppo e nella fabbricazione della nuova gamma Living Now».

La temporary smart home BTicino sarà aperta tutti i giorni dal 13 al 21 ottobre dalle 10.00 alle 19.00. Numerose le iniziative organizzate nei pressi dello spazio espositivo: sabato 13 ottobre alle ore 10.00 vernissage di inaugurazione.

Per ulteriori informazioni: https://livingnow.bticino.it/