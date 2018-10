Il “caso” dei pannelli umidi non (ancora) sostituiti

Nel pasticciaccio alla piscina di Moriggia, tra reti anticaduta e contratti da riformare, ci sono anche aspetti un po’ paradossali. Come il “caso” dei pannelli della controsoffittatura segnati dalle macchie di umidità ma non sostituiti: «Vediamo se riescono a cambiarli, altrimenti saliamo noi con il trabattello» dice con una provocazione il sindaco Andrea Cassani.

È solo un pezzo della polemica con i vertici di Amsc, nominati due anni fa, scaricati per la gestione dell’emergenza alla piscina e in via di sostituzione (seppur senza tempi certi). Ma è anche una spia dell’assurdità della vicenda della piscina: «È mai possibile che la piscina rimane chiusa per sette mesi, fai i lavori, monti il trabattello e poi non sostituisci tutti i pannelli?» si lamentava Cassani, spalleggiato dall’assessore Moreno Carù, dopo un sopralluogo fatto nella mattina di lunedì.

«Per una spesa di cento euro, poi». Quando la chiusura per sette mesi dell’impianto ha provocato nel frattempo il fuggi fuggi degli utenti e richiederà lavoro difficile per recuperare gli utenti. Per ora la data della riapertura rimane quel 7 ottobre che era stato indicato da Amsc, ultima comunicazione ufficiale tra azienda e municipio.