Caso Uva, presentato un secondo ricorso in Cassazione

L’avvocato Fabio Matera, difensore di alcune delle parti civili del processo contro sei poliziotti e due carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona di Giuseppe Uva ha presentato ricorso oggi, 19 ottobre, alla Corte di Cassazione contro la sentenza d’appello.



Il legale rappresenta in giudizio Nicola Uva, fratello di Giuseppe, e la madre Michelina Rizzitello, parti civili nel processo che ha visto l’assoluzione in primo grado, alla corte d’Assise di Varese, e in secondo grado, in quella d’Appello, a Milano degli operanti delle forze dell’ordine coinvolti quella notte del 2008 nelle operazioni di pattuglia e di servizio nella caserma dei carabinieri dove Uva e l’amico Biggiogero transitarono.

Da quanto si apprende, la contestazione che viene mossa ai giudici milanesi di secondo grado è quella di non aver ammesso quali testi del dibattimento Lucia Uva, Alberto Biggioggero e Assunta Russo, l’operatrice sanitaria che nel 2014 affermò di aver sentito i carabinieri minacciare Giuseppe Uva e portarlo in una stanzina quando era in pronto soccorso a Varese.

Il ricorso odierno in Cassazione segue quello presentato lo scorso 24 settembre dal procuratore generale di Milano Massimo Gaballo e precede con ogni probabilità quello che verrà presentato dal legale delle altre parti civili, annunciato all’indomani della sentenza di assoluzione in secondo grado, lo scorso 31 maggio.

