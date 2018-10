“C’è la corsa, ristorante vuoto”, il cuoco legge il giornale in strada

Quello in divisa da chef è il cuoco e si chiama Cesare Colombo. Il compagno di tavolino, per un caffè nel mezzo della strada provinciale 69 a Porto Valtravaglia è Mark Saredi, da 33 anni gestore dello storico locale sul Verbano: il ristorante Montesole.

Stanno leggendo il giornale per una foto di “protesta” per il passaggio della Gran Fondo di ciclismo per il quale diverse strade della provincia sono state chiuse.

Uno scatto postato su facebook, inviato a varesenews e divenuto virale: perché questa protesta?

«Il mio ristorante la domenica fa di solito 300 coperti – spiega Saredi – . Oggi avevamo 30 prenotazioni, e anche quei trenta faticano ad arrivare. Ho un personale composto da venti persone e clienti per la maggiore fra turisti, specialmente nei giorni festivi. Ora mi trovo col ristorante vuoto. Non voglio offendere nessuno, ma le corse ciclistiche andrebbero gestite diversamente».

In che modo? «Penso sarebbe il caso di aprire delle “finestre” alle auto consentendo il transito al traffico veicolare ogni mezzora», spiega Saredi: «Non è possibile decidere per tutti, e sulla pelle degli esercenti».