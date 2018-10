Nuovo corso per diventare tagesmutter

Una risorsa per le famiglie, un’opportunità di riqualificazione professionale per le mamme: sarà presentato giovedì 25 ottobre dalle ore 19:30 il Corso di formazione per diventare Tagesmutter proposto dalla cooperativa EnergicaMente di Castellanza nella sua sede di via De Amicis 5.

PERCHÈ DIVENTARE TAGESMUTTER

Le Tagesmutter hanno la possibilità lavorare con i bambini nella fascia di età dai 3 mesi ai 14 anni, gestendo in autonomia gli orari ed il tempo da dedicare a questo innovativo servizio, conciliandoli con le abitudini della propria famiglia.“Parlare di Tagesmutter – spiega Ada Benigna, coordinatrice del progetto Tages di EnergicaMente – è parlare di una persona, adeguatamente formata, che offre educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio”. Il servizio è presente nel Varesotto dal 2014 ma “oggi dobbiamo respingere richieste di attivazione del servizio perché non abbiamo abbastanza Tages formate sul nostro territorio”, spiega la referente.

Da qui l’appello rivolto alle donne, e alle mamme in particolare, perché intraprendano questa nuova attività.

IL CORSO

Il corso partirà a novembre (le iscrizioni sono aperte), ma per accedere al corso di formazione è necessario superare la selezione svolta in collaborazione con l’associazione nazionale Domus. L’esito positivo della selezione, darà accesso alla formazione composta da 200 ore di lezione frontale in aula + 50 ore di tirocinio presso le case delle tagesmutter già operative e toccherà argomenti non solo legati all’educazione, alla puericultura, ma anche – per esempio – sulla sicurezza dell’ambiente domestico e sul pronto soccorso pediatrico.

Alla fine del percorso l’esame scritto e orale gestito dall’associazione Domus per diventare ufficialmente “Mamme per mamme” e iniziare ad accogliere bambini presso il proprio domicilio (massimo 5 in compresenza).

Ma la formazione è continua: “Mensilmente le Tagesmutter sono invitate a partecipare ad incontri di coordinamento gestiti dalle coordinatrici gestionale e pedagogica e dalla psicologa che hanno lo scopo di approfondire ed integrare la formazione avuta durante il corso. Le tre figure professionali accompagnano le Tagesmutter durante tutta la formazione e durante lo svolgimento del lavoro in casa propria.“L’appello che lanciamo – conclude Ada Benigna – a tutte le persone interessate è quello di non perdere l’occasione di intraprendere un percorso davvero qualificante per essere non solo mamme, ma…mamma per mamme”.

Per informazioni consultare il sito oppure contattare i promotori: tagesmutter@energica-mente.net, oppure 345-2608590 (Ada Benigna) o 0331-1710846.