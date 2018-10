Debutta la prima via del Controllo di Vicinato a Cassano

Parte davvero il Controllo di Vicinato a Cassano Magnago. Dopo alcuni mesi di lavoro preparatorio, è pronto il primo gruppo, quello di via Sansovino.

«Sta già operando, è stato posato il cartello già questa settimana» spiega Edoardo Franchin, consigliere comunale delegato dal sindaco al tema. «Abbiamo avuto l’adesione di 40 famiglie su 80 residenti nella via. Con il 70% di aderenti il controllo funziona molto bene, avere il 50% al momento in cui si parte è già un buon risultato».

Come già anticipato prima dell’estate, via Sansovino è solo una delle vie su cui si è iniziato a fare il lavoro preparatorio. «Nelle prossime settimane faremo un incontro in via San Francesco con le forze dell’ordine e successivamente l’idea sarebbe proseguire cercando adesioni in via Trento». Sono aree dove esiste una certa disponibilità, ma che rispondono anche a una logica “geografica”: «così copriremmo zone diverse» spiega Franchin. Via Sansovino si trova infatti nella periferia residenziale Sud, via San Francesco coprirebbe una zona più centrale, via Trento sarebbe un primo “presidio” nella zona collinare. «L’idea è che se parte una via possa fare da riferimento anche per altre famiglie vicine che vogliono iniziare ad aderire».

la foto postata da Franchin pochi giorni fa, durante gli ultimi incontri preparatori

Per future adesioni si può chiedere informazioni o segnalare la disponibilità anche alla mail istituzionale di Franchin: efranchin@cassano-magnago.it .

«Entro fine anno arriveremo ad attivare gruppi in quattro-cinque zone, ognuno con circa duecento residenti» dice fiducioso il sindaco Nicola Poliseno.