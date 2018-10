Due incidenti provocano due feriti

Due incidenti hanno caratterizzato l’avvio ella giornata in provincia di Varese. Il primo si è verificato attorno alle 6,30 a Gorla Minore dove un ragazzo di 20 anni è stato investito da un’auto in via Edmondo De Amicis ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio.

Il secondo si è verificato a Malnate in via Milano attorno alle 7,45 quando due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un ambulanza.