Due pediatri in pensione: scatta la caccia al sostituto

Due pediatri in pensione e tra i genitori scatta la ricerca del nuovo specialista. È quanto stanno vivendo in questi giorni centinaia di famiglie che rimarranno presto “orfane” dei due pediatri di libera scelta: lo scorso 1 ottobre è andato in pensione il dr Giorgetti mentre da lunedì prossimo si ritirerà per motivi anagrafici anche il dottor Colli.

In questi giorni molte le richieste allo sportello del Distretto per la scelta del sostituto: l’Ats Insubria rassicura: « C’è posto per tutti».

«Considerato che le due dimissioni hanno avuto ampio preavviso – si legge nella nota di ATS – si è già provveduto all’inserimento di nuovi pediatri. Il primo ha iniziato l’attività il 3 settembre e l’altro la inizierà a dicembre. Non sussiste alcun problema nella garanzia della copertura assistenziale ai piccioli pazienti in quanto i pediatri operanti nell’ambito, ad oggi, hanno circa 1500 posti liberi e il nuovo pediatra, che inizierà a dicembre, avrà altre 800 disponibilità.