Festa della libreria alla scuola senza zaino

Un incontro con la scrittrice Raffaella Leone e una mostra itinerante con i lavori degli alunni sono stati al centro della festa della biblioteca che si è svolta alla primaria di Sumirago.

Lunedì, la Scuola Senza Zaino “A.Manzoni” ha celebrato la tradizionale ricorrenza , quest’anno intitolata “Il filo delle storie”, invitando la scrittrice per bambini Raffaella Leone che ha scritto uno dei più bei libri letti dai bambini ” Un filo di lana rosso” .

Ogni classe, infatti, ha letto libri diversi, tutti centrati sul tema del filo e ha poi illustrato le storie in cartelloni che sono quindi stati appesi in vari punti del paese in una mostra itinerante visibile a tutta la cittadinanza.

Le classi quinte si sono occupati della storia affascinante di Ottavio Missoni, illustre personaggio vissuto a Sumirago ed hanno preparato cartelloni illustrativi di episodi salienti della sua biografia tratta dal libro “Una vita sul filo di lana”. Successivamente le classi quinte andranno in visita alla fabbrica Missoni.