Giornata del Tesseramento Emergency a Luino

Sabato 20 ottobre dalle 13 alle 18 in piazza Garibaldi a Luino sarà possibile sottoscrivere la tessera 2019 di Emergency, l’associazione italiana che dal 1994 offre cure gratuite e di qualità a tutti gli esseri umani, alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

I volontari del gruppo Emergency di Varese saranno a disposizione di chiunque vorrà farsi raccontare l’idea di cura che, fino ad oggi, ha permesso di salvare quasi 10 milioni di persone.

Secondo Emergency, essere curati è un diritto umano fondamentale e, come tale, deve essere riconosciuto ad ogni individuo. La pratica dei diritti è l’unica via percorribile perché costituisce di per sé una pratica di pace. Fino a quando i diritti di tutti non saranno garantiti non ci sarà giustizia, solo discriminazione.

Per sottoscrivere la tessera di Emergency basta una donazione minima di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. I fondi raccolti andranno a sostegno degli ospedali e dei centri sanitari dell’associaizone in Afghanistan, Iraq, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia.

Per info: varese@volontari.emergency.it