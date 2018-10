Halloween “da brivido” nei beni Fai

Storie misteriose, antiche leggende, formule magiche, pozioni dagli oscuri effetti e inquietanti presenze saranno protagoniste degli appuntamenti di Halloween nei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Varese.

Villa e Collezione Panza, il Monastero di Torba a Gornate Olona e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno aprono ai visitatori, grandi e bambini, per speciali visite animate, laboratori e giochi “da paura” dedicati alla festa più “terrificante” dell’anno.

Villa e Collezione Panza, Varese

Nell’ambito della rassegna Villa Panza Kids. Bim Bum Bart, domenica 28 ottobre dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 i piccoli sono invitati a Brividi a colori, un itinerario straordinario tra le stanze e nel parco della dimora, tra incantesimi, giochi di luce e magie. Al termine del percorso, i bambini potranno realizzare “paurosi” lavoretti partecipando a un divertente laboratorio creativo e sperimentando i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Alle ore 15 il laboratorio sarà in inglese. Attività su prenotazione, rivolta ai bambini dai 4 ai 12 anni.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Mercoledì 31 ottobre il complesso, che fu avamposto militare dei Longobardi e poi oasi di preghiera per le monache, ospiterà Storie di paura al Monastero. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini: alle ore 14.30 e alle 16 sono in programma visite gioco tra gli ambienti del bene millenario alla scoperta di paurose credenze, ricette misteriose e ingredienti da decifrare. A seguire, un laboratorio per preparare pozioni e filtri magici dagli oscuri effetti. Dalle ore 19.30, gli adulti potranno conoscere il monastero con una speciale visita tra storia e leggenda, con attenzione rivolta da un lato alle scoperte archeologiche in loco e alla ricerca scientifica, dall’altro alla tradizione orale e al folklore. Per concludere la serata si potrà cenare presso il ristorante del Monastero di Torba “La Cucina del Sole”. Attività e cena su prenotazione.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Giovedì 1 novembre, alle ore 14 e alle 16 i bambini avranno l’opportunità di vivere un’avventura da brivido con Misteri in Villa, un percorso gioco nell’antica cucina e nelle sale della residenza originaria del Cinquecento, tra racconti fantastici, inquietanti presenze e pozioni magiche di cui svelare gli ingredienti. Per finire, un intrigante laboratorio per creare e sperimentare filtri dai poteri misteriosi.

Attività su prenotazione.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese. Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa e Collezione Panza, piazza Litta 1, Varese

Per prenotazioni e informazioni: faibiumo@fondoambiente.it – 0332 28 3960

Ristorante Luce: tel. 0332 242199

Biglietti: Bambini € 10; iscritti FAI: € 5

Per i genitori accompagnatori € 5; iscritti FAI: gratuito

Monastero di Torba, via Stazione 2, Gornate Olona (VA)

Per prenotazioni e informazioni: faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301

La Cucina del Sole: tel. 348 8687196

Biglietti: Attività pomeridiana per bambini: Bambini € 8; iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3. Per i genitori accompagnatori € 7; iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito. Visita serale: € 10; iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 4. Ingresso, visita guidata e cena: € 40; iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 35

Villa Della Porta Bozzolo, viale Camillo Bozzolo 5, Casalzuigno (VA)

Per prenotazioni e informazioni: faibozzolo@fondoambiente.it – 0332 624136

La Cucina di Casa: tel. 0332 651793. Biglietti: Bambini € 8; iscritti FAI e residenti Casalzuigno: € 3. Per i genitori accompagnatori € 8; iscritti FAI e residenti Casalzuigno: gratuito. www.fondoambiente.it.