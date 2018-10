Incendio in una corte di via Indipendenza a Crenna

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina di lunedì 1 ottobre per un incendio in una corte di via Indipendenza, nel nucleo vecchio di Crenna di Gallarate.

A prender fuoco i locali e il tetto dell’appartamento al primo piano.

I vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente, con autopompa, autoscala e mezzo polivalente, per agevolare le operazioni in strade di dimensioni ridotte.

I pompieri sono intervenuti salendo sul tetto, aprendo una finestrella e poi spaccando un vetro prima dell’arrivo del proprietario. L’intervento tempestivo ha impedito che l’incendio si propagasse anche alle corti attigue essendo gli edifici accostati gli uni agli altri.