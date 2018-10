“La grande guerra” al caffè degli alpini

Avrà come protagonista il capolavoro di Monicelli il prossimo appuntamento con “il caffe degli alpini”.

L’appuntamento per questa volta è mercoledì 17 ottobre presso la sede di Varese Vive in Via San Francesco d’Assisi alle 21, con ingresso libero.

Verrà proiettato il “ La Grande Guerra “, in un cineforum coordinato dal giornalista Matteo Inzaghi nel contesto del Centenario della Fine del Primo Conflitto Mondiale.