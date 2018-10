La lunga storia della Casa del Popolo: uno spettacolo per il compleanno del Quarto Stato

Uno spettacolo teatrale per festeggiare il 7° compleanno del nostro circolo “Quarto Stato” di Cardano al Campo.

«Un momento per ascoltare un racconto che parla anche di noi e della nostra storia», spiega il presidente Enrico Franzioni.«Tra ricordi, sorrisi, storia e le storie un testo volutamente popolare, diretto e divertente».

L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre, alle 21:15, allo Sbocc, l’ex Bocciodromo trasformato in scuola di circo. Contributo di ingresso 3 euro, gratuito invece per i soci coop.Casa del Popolo.

Dalle 19:30 cena solidale per MadreTerra coop. Agricola di Coop Lombardia. Prenotazione consigliata (cell. 3494506893)