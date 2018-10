Il lago di Varese e i suoi pescatori protagonisti a Voltorre

Al chiostro di Voltorre si parla dei pescatori del lago di Varese in un convegno dal titolo “Il lago di Varese. Un paese ubertoso e bello. Punti di osservazione e prospettive di analisi”

Il progetto vuole valorizzare il territorio lacustre e la sua cultura, raccontando anche la vita dei pescatori lacustri.

«Il lavoro di analisi effettuato con Amerigo Giorgetti si sofferma sullo studio degli strumenti professionali utilizzati dai pescatori locali, nell’ottica di definire questa comunità non solo da un punto di vista professionale ma valorizzandone la cultura. Oltre a soffermarci sugli strumenti utilizzati, dalla bussola alle reti, abbiamo voluto ricostruire in maniera completa la vita dei pescatori, non limitandoci ad ascoltare i loro racconti ma affidandoci ad alcune fonti archivistiche conservate presso il Centro Cattaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria» ci spiega la relatrice Tiziana Zanetti, che nello specifico tratterà la presentazione del progetto di studio Il lavoro del pescatore. Gli attrezzi del mestiere tra pratica, tradizione e storia «ho sempre avuto a cuore questo territorio poiché fa parte delle mie origini. Già con il progetto Lacus Loci, ci siamo voluti soffermare sulle storie di lago e non ho mai voluto abbandonare i racconti legati a questo luogo».

Il congresso è stato organizzato dall’associazione culturale Terra Insubre con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Associazione amici del chiostro, e la società cooperativa Pescatori del lago di Varese e con il patrocinio di Provincia di Varese, Comune di Gavirate, Centro Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti. L’incontro si terrà il 27 Ottobre 2018 e avrà inizio alle ore 15.

Al convegno interverranno anche Paola Brambilla sul ruolo scientifico e normativo della tradizione nella conservazione della biodiversità delle acque, Leonardo Salvemini con una lezione sul paesaggio e il benessere, Piero Lotti che si soffermerà sull’importanza di un archivio iconografico del lago di Varese e Mauro e Piergiorgio Zanetti che tratteranno del lago come “questione di famiglia”.