Lecco-Varese, sfida aperta: i biancorossi vogliono fare punti

Una vittoria da 4 punti e una sconfitta con il bonus contro una rivale ben più quotata: bilancio positivo in questo avvio di campionato per il Rugby Varese che domenica 28 (ore 15,30) ha l’occasione di migliorare ancora la sua “uscita dai blocchi” della Serie B sfidando in trasferta il Lecco.

Compagine quella lariana che i biancorossi hanno già affrontato e battuto in una amichevole prestagionale (quella valida per il Memorial Sacchetti) equilibrata e conclusa con scarto ridotto, 17-14. Risultato che ovviamente conta fino a un certo punto, anche perché quella lecchese è squadra formata da giocatori esperti e capaci di mettere in difficoltà – nel turno scorso – anche il Lumezzane (vittoria bresciana di tre soli punti).

Purtroppo i biancorossi dovranno affrontare la trasferta senza uno dei giocatori più promettenti, il giovane centro Valcarenghi, costretto allo stop per almeno un mese dopo la lussazione alla spalla accusata contro il Rovato. Il Varese però sarà a Lecco quasi al completo, perché sia Bianchi sia Genua, assenti domenica scorsa, hanno recuperato dai relativi acciacchi. Il XV varesino dovrebbe confermare la mediana con Comolli e Pandozy.

«Mi aspetto una bella partita: Lecco è una squadra completa con pochi punti deboli, come abbiamo visto in amichevole – è il commento di Mario Galante alla vigilia del match – Sulla carta può essere un confronto combattuto ma contro squadre attente come il Lecco, se si abbassa la guardia si rischia di subire. Noi arriviamo da due belle partite e vogliamo continuare a fare punti. Non possiamo stare nella zona bassa della classifica: per crescere si passa anche da partite dure come questa, ma possiamo provare a vincere».