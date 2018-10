L’inchino dell’elicottero ai bimbi della Pediatria

Durante le operazioni di cattura dei soggetti colpiti da provvedimento svoltesi alle prime ore della mattinata di ieri, l’elicottero dell’Arma ha effettuato uno scalo tecnico nella piazzola di atterraggio dell’ospedale di Busto Arsizio.

Nel corso delle successive fasi di decollo, prima di riprendere il supporto aereo alle operazioni in corso, l’occasione è stata favorevole per “avvisare” i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria che, tutti affacciati alle finestre delle stanze, hanno potuto vedere non solo il decollo del velivolo ma anche due veloci sorvoli a bassa quota proprio del padiglione che ospita i “piccoli”, per la gioia non solo loro ma anche di buona parte del personale sanitario e dei residenti della zona.