Luino: passa la Gran Fondo, ecco come fare per muoversi

L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale di Luino informano che domenica 7ì ottobre 2018 la competizione ciclistica denominata “Gran Fondo” attraverserà il territorio luinese, frazione di Voldomino, dalle ore 9,15 alle ore 13,30 con il seguente percorso: proveniente dal Comune di Montegrino – Rotonda “Martiri della Gera” – Rotonda “Mondiscia” – Via Ponte Bricco – in direzione del Comune di Germignaga.

Per tutta la durata della competizione ciclistica sarà precluso totalmente il transito dei veicoli sia in direzione di Varese che in direzione di Germignaga, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi delle Forze di Polizia.

Chiunque avesse la necessità di ulteriori informazioni è pregato di telefonare al

numero 0332.543540.