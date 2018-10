“Malpensa 2000” compie 20 anni

Chi si ricorda Malpensa 2000? Era il nome con cui si designava la nuova funzione dell’aeroporto: da aviostazione dedicata quasi solo al traffico intercontinentale, a principale scalo della città di Milano e del Nord Europa. Il duemila venne anticipato di un paio di anni, con l’apertura nel 1998.

Il Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa compie dunque 20 anni e per l’occasione tutto il piano arrivi si animerà di luci, suoni e colori che daranno vita ad un grande evento.

Era il 25 ottobre del 1998 quando vedeva la luce e diventava completamente operativo il Terminal che negli anni è stato scelto dalle più prestigiose compagnie aeree intercontinentali, guidando l’aeroporto nella sua fase di crescita e di consolidamento (nonostante il dehubbing di Alitalia, a metà esatta di questi vent’anni).

Dalla posa della prima pietra nel novembre 1990 sono tanti gli avvenimenti attraverso cui è passato il Terminal 1: momenti di difficoltà superati con orgoglio e piccoli e grandi successi, dal completo cambio di look del 2015 al premio come Best European Airport dello stesso anno, fino al record di passeggeri registrato nell’estate appena conclusa.

Successi che meritano dei festeggiamenti all’altezza: e così domenica 28 ottobre comici di Zelig, musicisti del calibro di Paolo Jannacci, la simpatia e la comicità dei Legnanesi, street food e show cooking con risottata da guinness, sorprenderanno passeggeri e visitatori che quel giorno si troveranno a Malpensa.

Sarà poi possibile visitare gratuitamente l’area dedicata ai “grandi aerei” di Volandia, il Museo del Volo più grande d’Europa, dove sarà ci sarà anche la possibilità di fare un’esperienza con i cavalli ed assistere a fantastiche esibizioni equestri.

Per gli appassionati di jazz e blues, a partire dalle 14.30, si esibiranno alcuni nomi di primissimo piano, mentre a bambini e ragazzi saranno dedicate esibizioni live con Geronimo Stilton, maghi ed intrattenimento musicale.