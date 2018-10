Marijuana messa ad essiccare, la trovano i Carabinieri

Ventidue piante di marijuana in fase di essiccazione sono state rinvenute ieri dai Carabinieri della stazione di Arcisate in uno stabile abbandonato di Induno Olona.

I Carabinieri, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti hanno effettuato un controllo in via Pezza, quasi al confine con Arcisate, e in uno stabile commerciale in disuso hanno scoperto le piante, che sono state sequestrate.

Nello stabile non c’era nessuno e dunque si procede a carico di ignoti.