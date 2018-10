Mastini ancora a secco: il Merano sbanca il PalAlbani

Quarta sconfitta consecutiva per i Mastini che dopo l’ottimo avvio di campionato hanno inanellato una serie di KO che li ha presto riportati nelle zone basse della classifica.

La squadra di John Cacciatore cede stavolta in modo pesante, anche sì sul ghiaccio di casa, al cospetto del Merano: le Aquile sono senza dubbio una delle formazioni più quotate della IHL ma il punteggio – 2 a 7 il finale – è davvero piuttosto pesante da digerire in casa giallonera.

Una doppietta di Lo Presti (intervallata da un buon momento giallonero, senza però marcature a segno) e una rete di Thaler hanno indirizzato il match fin dal primo terzo di gioco. Un vantaggio, quello meranese arrivato fino a cinque gol di scarto perché in apertura di secondo periodo di nuovo Thaler e poi Mitterer hanno ampliato il divario sino allo 0-5. Nel momento peggiore, tra i Mastini è emerso di prepotenza Vanetti che nel giro di due minuti ha siglato la doppietta che ha ridato qualche speranza ai gialloneri.

Ma è stata solo un’illusione: dopo il secondo intervallo sono arrivate altre due reti altoatesine (con Ansoldi e Lo Presti, autore di una tripletta) che hanno definitivamente chiuso i conti. Un palo giallonero nel finale non è servito a rendere meno amaro il KO.

Ora la squadra di Cacciatore, settima al pari dell’Ora (contro cui ha perso) dovrà recuperare forze e morale in vista della trasferta di Bressanone prevista per sabato 20. Altro scoglio sulla carta difficile, ma il Varese dovrà interrompere la serie di zeri in classifica al più presto.

MASTINI VARESE – HC MERANO 7-2

(0-3, 2-2, 0-2) RETI: 5’39” Lo Presti (M – Mitterer, Faggioni), 13’37” Lo Presti (M – Piccinelli), 15’25” Thaler (M – Pontus Moren, Ansoldi); 25’59” Thaler (M – Gruber), 27’09” Mitterer (M), 34’47” Vanetti (V – Raimondi), 36’23” Vanetti (V – Perna), 43’54” Ansoldi (M), 45’03” Lo Presti (M – Mitterer, Franza) VARESE: Bertin (Menguzzato); Cesarini, Barban, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi, Belloni; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Mazzacane, Sorrenti, P. Borghi, Pirro, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi. All.: Cacciatore.

ARBITRI: Lottaroli, Volcan (Brambilla, Bassani)

NOTE. Penalità: V 12′, M 12′. Spettatori: 200 circa.

CLASSIFICA (6a giornata): Caldaro 13; Appiano, Merano, Alleghe 12; Bressanone 11; Pergine 10; Ora, VARESE 6; Como 5; Fiemme 3.