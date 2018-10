Medio ed Estremo Oriente, sempre più voli su Milano Malpensa

Air China schiera il meglio della sua flotta, Kuwait si affaccia su Milano con tre nuovi voli settimanali. È un ottobre all’insegna dei collegamenti con l’Oriente, quello di Malpensa, che mette a segno due bei colpi, che rafforzano in modo qualificato il network di destinazioni sui due segmenti – Far e Middle East – che più “tirano” negli ultimi anni.

La prima novità è scattata già a ridosso di metà mese, con l’arrivo – lunedì 15 ottobre – del primo A350-900 di Air China. Malpensa è il primo aeroporto europeo su cui l’A350 900 opererà voli regolari: evento celebrato in grande stile, con tanto di console della Repubblica Popolare, ma che in realtà testimonia l’importanza della tratta Malpensa-Pechino. L’introduzione dell’A350 900 (foto: Malpensa Spotters Group) consente di offrire il 30% di posti in più rispetto a quanto accadeva fino ad oggi.

Ma come si diceva, non è l’unica novità in vista, con la stagione invernale. Lunedì 29 ottobre, con immancabile cerimonia, anche Kuwait Airways apre una nuova tratta da Kuwait City a Malpensa (fino ad oggi volava solo su Roma). Tre frequenze settimanali, operate con Airbus A330-200 configurato su tre classi, First, Business ed Economy.

L’area del Golfo e del Medio Oriente è diventata centrale per Malpensa: Emirates fa oltre 900mila passeggeri all’anno, passando per Qatar Airways, Etihad Oman Air, Saudia, Iran Air e Mahan Air.

Sull’altro versante – quello dell’Estremo Oriente – c’è poi la Cina, ovviamente in grande crescita, tra traffico turistico e d’affari. Air China posizionata come terza compagnia extra Ue sullo scalo milanese e sta dimostrando grande attivismo: subito dopo la presentazione dell’A350 la compagnia cinese ha portato a Malpensa anche il primo A350 nella livrea Beijing Expo 2019.

E solo a settembre novità anche “italiana” nei voli per l’Oriente, con il lancio del volo Air Italy per Bangkok (mentre son rinviati i due voli per l’India).