Al via sabato 20 ottobre, la seconda edizione de Il Paese di Natale 2018. Il Garden Nicora, sede di Varese (via Carnia 133), è diventato un luogo magico e incantato, dove respirare a pieni polmoni l’atmosfera del Natale.

Fino al 24 dicembre, ai clienti sarà offerto un percorso colorato e gratuito di 4000mq che propone un susseguirsi di emozioni in ambienti diversi dove scegliere tra regali, addobbi, palline e luci, decorazioni tradizionali e non convenzionali. Ma piante e fiori diventano anche cornice ad un evento gratuito ben più ampio, fatto di laboratori, mercatini e degustazioni, esposizioni di hobbisti e artigiani.

“Il successo dell’edizione dello scorso anno ci ha dimostrato come tutti noi abbiamo voglia di vivere al meglio le emozioni del Natale e tornare bambini: ecco perché abbiamo deciso di replicare quest’anno, con una seconda edizione ancora più grande negli spazi e nell’offerta. Il garden di Varese sarà il cuore pulsante del Natale con attività e suggestioni in stili differenti, mentre a Gazzada si troverà il Giardino di Natale con altre idee e piante, alberi e fiori del periodo.” – spiega Vittore Nicora. – Il nostro staff è pronto ad accogliere i clienti e consigliare loro per decorare al meglio la casa e il giardino.

Un’anteprima? Quest’anno il Natale più alla moda avrà le tonalità del rosa e del nero, oppure dell’azzurro e del rame, ma l’importante è che trasmetta gioia e allegria, come Il Paese di Natale”.

“Crediamo tantissimo in questo evento – sottolinea Ambrogio Nicora – che vuole essere un luogo di festa e ritrovo nei weekend in preparazione al Natale. Daremo spazio ad artigiani ed hobbisti del territorio di esporre le loro raffinate creazioni e a laboratori per grandi e piccini, grazie alla scuola d’inglese di Varese Helen Doron English, la pasticceria Il Giusto Impasto di Castronno e Buosi, la Fondazione Giacomo Ascoli.

Ed è proprio con la Fondazione Giacomo Ascoli – continuano i fratelli Nicora – che continueremo la nostra partnership. Crediamo infatti nell’operato della Fondazione, realtà simbolo del nostro territorio. Con la vendita del ciclamino solidale permetteremo ai clienti e agli amici di sostenere il Day Hospital Oncoematologico Pediatrico dell’ospedale Filippo del Ponte”.

“Non possiamo che essere onorati del fatto che l’azienda Nicora, per il secondo anno consecutivo, abbia scelto la Fondazione Giacomo Ascoli quale charity partner di questo magnifico evento; è il segno di una collaborazione che si rinnova, radicandosi sempre più sul territorio per uno scopo nobile e solidale. – ha detto invece l’Avvocato Marco Ascoli – “L’anno scorso sono stati venduti 1200 ciclamini solidali, che hanno permesso di raccogliere la somma di 3mila euro, da destinare alla ristrutturazione del Day Center pediatrico e oncoematologico pediatrico “Giacomo Ascoli” dell’Ospedale del Ponte, dove ogni anno transitano circa 160 piccoli pazienti. Durante il periodo natalizio i nostri volontari saranno presenti nei garden per sostenere questa vendita e allestire laboratori dedicati. Ringrazio

quindi già sin d’ora loro, per il tempo e le energie che dedicano quotidianamente e a titolo completamente gratuito ogni giorno per i nostri bambini e le loro famiglie, e quanti con il loro acquisto vorranno contribuire a fare grande il nostro ospedale, nel ricordo di Giacomo e di chi, come lui, non ce l’ha fatta. Il tutto con la speranza che, anche grazie alla ricerca scientifica che da sempre sosteniamo, la guarigione possa essere possibile per la più parte dei nostri piccoli pazienti”.