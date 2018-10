Pellicini: “Fratelli d’Italia sosterrà convintamente Emanuele Antonelli”

«Fratelli d’Italia sosterrà convintamente Emanuele Antonelli come candidato presidente della Provincia», queste le parole di Andrea Pellicini, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni all’indomani del vertice tra i partiti di centrodestra che hanno scelto di convergere sul sindaco di Busto Arsizio.

«Per noi – spiega Pellicini – Antonelli è il candidato ideale, per le sue indubbie capacità, ma anche per la sua storia politica, molto vicina alla nostra. Ho condiviso con lui anni molto belli in Alleanza Nazionale e l’impegno da amministratori a Villa Recalcati. Conoscendolo bene, posso affermare che la scelta dei partiti del centro destra non poteva essere migliore.”

Pellicini rivendica il ruolo di Fdi nell’accordo e nella alleanza che, spiega, «ricomprenderà anche gli amministratori di esperienza civica. In questi anni abbiamo avuto un rapporto di grande affinità con la Lega, ma non abbiamo mai dimenticato il profondo legame con Forza Italia, nostro storico alleato fin dal 1994. Inoltre abbiamo rispetto e stima degli amministratori di area civica. Io stesso sono un Sindaco eletto con una lista civica e conosco la fatica e la bellezza dell’impegno quotidiano per la comunità. Ci sono tutti i presupposti per ottenere un grande risultato».