Riparte il Teatro per merenda con L’Omino del Pane

Inizia domenica 21 ottobre con lo spettacolo “L’omino del pane”, la nuova stagione del “Teatro per merenda” promosso dal Teatrino Santuccio di via Sacco 10.

Una serie di sei spettacoli teatrali pensati per il giovane pubblico, dai tre anni in su, e portati scena da compagnie e artisti provenienti da tutta Italia che da anni si spendono per il teatro ragazzi, a livello locale e nazionale, con temi e storie che forniscono buoni spunti didattici e di riflessione e che faranno ridere e sognare grandi e piccini.

LA RASSEGNA

Quest’anno la curatrice della manifestazione, Valentina Maselli, ha selezionato sei spettacoli ispirati alla letteratura, ai grandi classici e alle fiabe tradizionali. Adattate e rivisitate per essere raccontate con ombre, attori e pupazzi. Uno spettacolo al mese, la domenica pomeriggio alle ore 16.30.E alla fine dello spettacolo merenda biologica per tutti offerta da NaturaSì.

L’esperienza di andare a teatro, aspettare le luci che si spengano, condividere nel buio con tutto il pubblico emozioni e risate: “Un’esperienza di crescita, di apertura e contatto con un linguaggio artistico – affermano i promotori – Il poterne poi riparlare a scuola, portando il teatro nella vita, anche grazie a materiale didattico di supporto che sarà fornito su richiesta.

L’OMINO DEL PANE



Domenica 21 ottobre alle ore 16.30 è di scena l’Omino del Pane, portato in scena dalla compagnia Fratelli Caproni di Milano.

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela… come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti?

Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino – l’Omino del pane appunto – che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare.

Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.

Biglietti (7 euro a persona) acquistabili a teatro a partire dalle ore 15.

Per info e prenotazioni scrivere a info@teatrosantuccio.it oppure contattare il 342 1343593 oppure consultare il sito www.teatrosantuccio.it.