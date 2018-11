“Mr. Bloom”, lo specialista dei sogni, al Teatro per merenda

Poche parole e tanti sogni nel pomeriggio di domenica 2 dicembre al Teatrino Santuccio: alle ore 16.30 per l’ultimo appuntamento dell’anno con il Teatro per merenda andrà in scena “Mr. Bloom”, scritto e interpretato da Antonio Bugnano.

Uno spettacolo di poche parole e tanta immaginazione, fatto di gesti e musica dove una voce fuori campo guida il muto protagonista storia nella sua giornata, dall’insistente sveglia del mattino al suo lavoro quotidiano che sarebbe grigissimo, se non fosse per la fantasia. Perché Bloom, è un sognatore professionista e immagina un futuro diverso. Si allontana dalla sua noiosa realtà per intraprendere il lavoro che sognava da bambino, il suo amore impossibile, l’arte. Attingendo a piene mani alla tradizione del mimo e della comicità, Mr. Bloom restituisce all’immaginazione un ruolo fondamentale nel rielaborare la giornata prima di andare a dormire, senza mai smettere di sognare.

Prima dello spettacolo, una merenda biologica per tutti i bambini offerta da NaturaSì.

Il costo del biglietto è di 7 euro.

Per maggiori informazioni e prenotazioni info@teatrosantuccio.it oppure 342 1343593.