“Pulcette”, a ogni bambino la sua

Doppio spettacolo domenica pomeriggio al Teatro per merenda: alle ore 16 e alle ore 17.30 sul palco del Teatrino Santuccio di via Sacco andrà in scena “Pulcette”, spettacolo originale, liberamente ispirato all’omonimo albo illustrato.

Tre i protagonisti: un vecchio attore che decide di lasciar perdere il teatro e una strana maga che tenta di intrattenere il pubblico con trucchi improbabili. E poi c’è Elvira. Una pulcetta. È il suo compleanno, ma il vecchio attore se l’è dimenticata con le valigie da far portare via, e la maga è troppo occupata con le sue magie.

Elvira non ne vuole sapere di andarsene via, e nemmeno dei trucchi strampalati della maga. Lei vuole una festa di compleanno. Di quelle con le torte e la musica. E anche con altre pulcette come lei. Perché Elvira è stufa di stare sola. Vuole una festa e delle nuove amiche, pulcette come lei! Il vecchio attore e la maga faranno di tutto per accontentarla. Ma siamo sicuri che tutte le pulcette siano proprio come Elvira? Proprio uguali a lei?

“Pulcette” è una storia sulla solitudine, sull’amicizia e l’accettazione dell’altro con tutte le sue peculiarità.

Attraverso il teatro di prosa e di figura, i due attori in scena, coadiuvati da una schiera numerosissima di Pulcette, ci racconteranno una storia divertente e poetica dedicata ai bambini, ma che incanterà anche i grandi.

A portare in scena lo spettacolo, frutto della collaborazione tra Burattini Varese e Altre Tracce, saranno Chicco Colombo e Valentina Maselli, che ne sono anche gli autori.

Per gli spettatori anche una merenda biologica, offerta da NaturaSì.

Biglietti (7 euro a persona) acquistabili a teatro a partire dalle ore 15.

Per info e prenotazioni scrivere a info@teatrosantuccio.it oppure contattare il 342 1343593 oppure consultare il sito www.teatrosantuccio.it.