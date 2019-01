Capitan Gin Fizz e il suo mozzo Mocio al Santuccio

“Le avventure del capitano Gin Fizz” di scena al Teatrino Santuccio di via Sacco domenica 20 gennaio alle ore 16.30 per un nuovo appuntamento della rassegna “Teatro per merenda”, a cura di Valentina Maselli.

Il pomeriggio inizierà come sempre dalla merenda “più buona se ta la offro (b)io” proposta ai giovani spettatori dal negozio NaturaSì in attesa che si apra il sipario sui protagonisti della storia: due terribili pirati, Capitan Gin Fizz (Giovanni Ardemagni) e il suo fido mozzo Mocio (Jane Bowie), che si aggirano minacciosi per i sette mari. Passano la vita all’arrembaggio in cerca di tesori, vogliono fare i duri, ma hanno il cuore tenero. Una terribile tempesta li farà naufragare su un’isola deserta, che per fortuna è l’Isola del Tesoro.

Giovanni Ardemagni, autore e interprete dello spettacolo, ha una Menzione speciale a Scene in Corto ed è terzo al Premio Dario Fo di Porto Valtravaglia. Jane Bowie è premiata dalla stampa britannica al Fringe Festival di Edimburgo e candidata al Premio per la Libertà di Parola di Amnesty International UK.

Biglietti (7 euro a persona) acquistabili a teatro a partire dalle ore 15.

Per info e prenotazioni scrivere a info@teatrosantuccio.it oppure contattare il 342 1343593 oppure consultare il sito www.teatrosantuccio.it.