Una serata dedicata alla lotta del popolo Karen

Quella in atto tra il popolo Karen e il regime birmano è la più lunga guerra civile tuttora in atto nel mondo.

Giovedì, dalle 21:00, in Comunità Giovanile (vicolo Carpi 5) Alberto Palladino, reporter di guerra e volontario della onlus Sol.Id. racconterà attraverso i suoi scatti, l’esperienza dell’ultima missione nel Karen State, presentando i progetti e la storia di un popolo in lotta per la difesa della propria identità.