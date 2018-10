Truffa del figlio malato, denunciata 30enne di Busto

Attenzione alla truffa del figlio malato. È stata depositato in Procura dai Carabinieri di Busto Arsizio, un voluminoso fascicolo contenente la denuncia nei confronti di una 30enne di Busto Arsizio accusata di due truffe che avrebbero fruttato 2 mila euro.

La donna, che ormai da qualche settimana sta commettendo reati a raffica, è stata ritenuta responsabile, con certezza, anche mediante l’individuazione fotografica, di due distinti furti con destrezza avvenuti in città nei primi giorni del mese di ottobre.

Il primo ai danni di una 38enne e il secondo nei confronti di una 75enne, entrambe di Busto.

In entrambi i casi la malvivente aveva fatto richieste di denaro contante per un proprio inesistente figlio minore malato. In questo modo è riuscita ad impossessarsi, una volta entrata in casa delle vittime, dei telefoni cellulari e di denaro contante per un valore complessivo di circa 2000 euro.

Qualche giorno fa la Polizia aveva denunciato una coppia composta da un 47enne e una 31enne che adottavano la stessa tecnica. Non è certo che si tratti della stessa persona.