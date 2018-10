I video degli incidenti proiettati a scuola, per la sicurezza stradale

Le immagini di quattro incidenti avvenuti a Gallarate hanno sortito l’effetto voluto: lasciare senza parole i ragazzi e soprattutto farli riflettere su come, pochi secondi e una banale distrazione del ciclista o dell’automobilista, possano essere fatali.

Nella giornata di venerdì 19 ottobre #usalabiciclettainsicurezza, la campagna dell’amministrazione comunale di Gallarate insieme a Ivan Basso, ha fatto il suo debutto al Liceo di viale dei Tigli. Tre le classi quinte che hanno assistito a una lezione di due ore molto particolare: oltre ai video e ai fermo immagine di quattro incidenti che hanno visto coinvolti altrettanti ciclisti, gli studenti sono stati chiamati ad esprimersi in merito a tre contenziosi tra ciclisti e automobilisti, “messi in scena” dagli agenti della polizia locale che, per una volta, hanno vestito i panni degli attori interpretando la parte delle persone coinvolte nel sinistro, ognuna convita delle proprie ragioni.

Presenti l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso, il due volte vincitore del Giro d’Italia Ivan Basso (testimonial di #usalabiciclettainsicurezza) e Alessandro Tibiletti, responsabile regionale di Aci Sport. Proprio Tibiletti ha introdotto l’argomento degli attraversamenti pedonali, oggetto di una campagna di Aci in provincia di Varese, grazie alla quale anche a Gallarate verrà realizzato in via Sciesa un nuovo attraversamento di ultimissima generazione.

Hanno portato il loro saluto anche l’assessore alla Pubblica istruzione Isabella Peroni, la dottoressa Annamaria Benci in rappresentanza del commissariato di Gallarate e il capitano della Compagnia dei carabinieri di Gallarate Matteo Russo.

Molto forte è stato l’impatto soprattutto dei video degli incidenti stradali, avvenuti sulle strade che anche i ragazzi si trovano a percorrere: sono stati mostrati tre incidenti con feriti (in via Leonardo Da Vinci, viale Lombardia, quello gravissimo del 2017 in via Vittorio Veneto angolo via Raffaello Sanzio) e anche un incidente mortale, avvenuto a un ciclista sulla Mornera. Immagini mostrate con la dovuta accortezza, senza concedere nulla alla “spettacolarizzazione”, ma anzi analizzandole sempre da un approccio tecnico.

«Quello di oggi è un ulteriore passo avanti della campagna – hanno sottolineato gli assessori Caruso e Peroni – Per noi le scuole restano una priorità e dopo il coinvolgimento delle elementari ora allarghiamo il progetto alle superiori. La sicurezza delle nostre strade e la protezione dei nostri utenti deve partire dalle aule».

A conclusione della mattinata è stato mostrato il video della campagna Aci contro l’utilizzo del cellulare mentre si è al voltante. Tibiletti ha definito gli smartphone «delle vere e proprie armi che tutti voi possedete». Le immagini choc dello spot hanno spiegato senza bisogno di commenti il perché di questa affermazione tanto forte quanto (purtroppo) vera.

Nei prossimi mesi verranno coinvolte anche le altre classi quinte dei Liceo. La scelta è semplice: rivolgersi ai diciottenni neo patentati o in procinto di prendere il permesso di guida, significa insegnare i giusti comportamenti proprio nel momento del passaggio da utente delle due ruote e quello delle quattroruote.