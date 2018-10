Il Comune di Gallarate realizzerà un nuovo attraversamento «ad alta visibilità» in via Sciesa, quartiere Ronchi. E lo fa grazie a specifici fondi messi a disposizione da Aci, nel quadro di una campagna per la sicurezza delle utenze “deboli” della strada.

Il punto specifico è l’attraversamento di fronte all’asilo del quartiere. Un punto trafficato (dalle auto) e anche molto frequentato dai pedoni, perché qui si concentrano diversi esercizi pubblici e attività commerciali del rione, tra cui anche la farmacia pubblica Amsc (che però dovrebbe spostarsi).

«La collaborazione con Aci comprende l’educazione stradale, come nel caso del progetto #usalabiciclettainsicurezza, ma anche interventi per la tutela dell’utenza debole» spiega Francesca Caruso, assessore alla sicurezza del Comune, che ha anticipato la realizzazione del nuovo attraversamento nel corso di un incontro con i ragazzi del liceo, insieme a Ivan Basso e ad Alessandro Tibiletti di Aci Varese.