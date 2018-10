Una vita in negozio: torna l’aquila dei Maestri del Commercio

Una tradizione che si rinnova a cadenza biennale, per dare il riconoscimento ai “veterani” del commercio che hanno raggiunto traguardi importanti nella carriera e nella vita.

E’ in programma domenica 14 ottobre al centro congressi Ville Ponti di Varese la cerimonia di premiazione dei “Maestri del commercio” di 50&Più, l’Associazione provinciale anziani del commercio.

L’onorificenza di Maestro del commercio costituisce un premio per una vita trascorsa in negozio ed è assegnata su richiesta a tutti coloro che svolgono o hanno svolto la propria attività nei comparti del commercio, del turismo o dei servizi per almeno 25, 40 e 50 anni.

Per gli operatori che hanno all’attivo 25 anni, il premio consiste in un diploma e nel distintivo Aquila d’argento. Chi ha lavorato per 40 anni, riceve diploma e distintivo di Aquila d’oro. Chi ha alle spalle ben 50 anni di attività, riceve il riconoscimento più prezioso, una targa accompagnata dal distintivo Aquila di diamante.

«I commercianti che saranno premiati sono coloro che ogni giorno svolgono il lavoro con passione – commenta Domenico Copreni, presidente varesino e provinciale di 50&Più – mai sotto i riflettori ma illuminati dalle luci delle vetrine, scrupolosi nel rendere accoglienti i locali dove è esposta la merce con la giusta cura, la logica dell’ordine sugli scaffali, quelle tecniche che vengono anche insegnate nei moderni corsi di formazione con il nome di difficili termini americani ma che, di fatto, noi dai capelli bianchi conosciamo bene senza aver fatto nessun corso»

Alla cerimonia saranno presenti le autorità cittadine e provinciali, tra cui il sindaco di Varese Davide Galimberti.

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata prevede alle 15.30 la relazione del presidente 50&Più Domenico Copreni, alle 16.30 la consegna delle onorificenze e alle 19 una cena d’onore.

A seguire, verrà rappresentata la commedia “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo- ricordandolo a due anni dalla scomparsa – e Franca Rame, con la compagnia teatrale I Mattatori.

TUTTI I 54 MAESTRI DEL COMMERCIO PREMIATI

AQUILA DI DIAMANTE (50 ANNI DI ATTIVITA’) – 16 PREMIATI

AIMAR MAURO – SAMARATE

AMBROSETTI LORENZO – VARESE

ARICOCCHI CARLA GIUDITTA – CUVIO

BASSETTI DARIO – COMERIO

BRIOZZO CARLO – GERENZANO

CANTU’ LUCIANA – VARESE

CHIODI BRUNO – SOMMA LOMBARDO

COLOMBO GUIDO – INDUNO OLONA

DELL’OVA EUGENIO – VARESE

FERIN SILVANO – MALNATE

GANDINI GIULIO – CASCIAGO

GHELFI MARIA GABRIELLA – INDUNO OLONA

GHEZZI GIOVANNA – VARESE

NEGRINI RITA – LAVENO

NOCE GIOVANNA – COMERIO

SEVESO ANGELO FRANCO – SARONNO

AQUILA D’ORO (40 ANNI DI ATTIVITA’) – 20 PREMIATI

ALDROVANDI LUISA – CASSANO VALCUVIA

BALZARINI ROMANO -VERGIATE

BOSATELLI BRUNO – BUSTO ARSIZIO

BUONGALLINO PASQUALE – COCQUIO TREVISAGO

CANOSSI ALESSANDRO – VARESE

FAVINI ENZO – AZZATE

GATTI LETIZIA – VIGGIU’

MARCON ADRIANA – GORLA MINORE

MARMORATO PANTALEONE – GERMIGNAGA

MASCIONI GISELLA – BUGUGGIATE

MOLINARI ENRICO ANTONIO – BUGUGGIATE

RANZONI OSVALDO – GAZZADA

RIGAMONTI AMBROGIO – LAVENO

RUZZA GRAZIANO – SOMMA LOMBARDO

SCAPOLAN RINO – VIGGIU’

SEVESO MAURIZIO – SARONNO

SEVESO PIER LUIGI – SARONNO

STRIATO GIANNA – TRADATE

TAIANO ARTURO – CASORATE SEMPIONE

VANELLI MARIAROSA – SOMMA LOMBARDO

AQUILA D’ARGENTO (25 ANNI DI ATTIVITA’)

BEGHI EMILIO – GEMONIO

BIANCHI EMILIA – CANTELLO

BUZZI OSCAR – PORTO CERESIO

CERUTTI UMBERTO PASQUALE – CASCIAGO

CESARDI GRAZIELLA – BESNATE

COLOMBO MAURA – INDUNO OLONA

COPRENI DOMENICO – UBOLDO

CRESPI GIUSEPPE ENRICO – GALLARATE

GRAZIUSO ROSA – GAZZADA

INTROINI MARCO DOMENICO – GALLARATE

MANCINI FILOMENA – BRISSAGO

OLEARO FEDERICO – SESTO CALENDE

POZZI PAOLA – GALLARATE

RAMPOLDI MARCO FRANCESCO – SARONNO

TAIANO LUCIO – CASORATE SEMPIONE

VANOLI MICHELINA – VARESE

ZAMBELLI ANTONIA – VARESE

ZAMUNER PAOLA – MALNATE