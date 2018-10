Introini e Zambelli, Aquile d’argento “speciali”

Alla premiazione dei Maestri del Commercio a Varese, edizione 2018, c’erano anche due Aquile d’Argento speciali: la presidente Fipe (e consigliera nazionale) Antonella Zambelli e il vicepresidente di Ascom Gallarate Marco Introini.

Che, dopo aver ricevuto il riconoscimento per i loro oltre 25 anni di lavoro nel commercio, hanno entrambi un piano per il futuro: legato alle nuove generazioni e alla possibilità di trasferire un po’ di quello che hanno imparato loro in tutti questi anni.

Nel video spiegano “cosa hanno in mente”.