Vitali e Pellicini in scena all’auditorium

A Maccagno il teatro incontra la letteratura.

Francesco Pellicini, attore luinense famoso per i cabaret e per i suoi lavori come direttore artistico e Andrea Vitali, noto autore di libri, presentano “Già, infatti, è così”, uno spettacolo che unisce teatro, canzoni e

letteratura.

I due artisti coordineranno rispettivamente regia e testi, riadattando le opere letterarie in componimenti teatrali, e verranno accompagnati da Max Peroni, chitarra e voce, e dalla fisarmonica di Fazio Armellini.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà in scena sabato 10 novembre alle 17 all’auditorium di Maccagno.