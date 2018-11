Airport Handling assume 250 interinali, plauso della Cub

La direzione del personale di Airport Handling ha comunicato ai sindacati che ha deciso di procedere con l’assunzione diretta di 250 lavoratori attualmente interinali di Adecco. La direzione Airport ha anche comunicato la decisione di procedere all’assunzione del personale senza nessun accordo con le organizzazioni sindacali, per l’indisposizione di alcune sigle sindacali.

La Cub Trasporti ritiene questa decisione «importante sia per la giusta soluzione lavorativa di centinaia di giovani ed anche perché finalmente avviene il giusto adeguamento dell’organico, all’aumento del lavoro che in questi mesi hanno interessato Malpensa e Linate».

Allo sblocco della decisione ha contribuito anche l’appoggio fornito da Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, che ha prestato la sua voce alla causa con dichiarazioni e dirette da Malpensa nelle quali denunciava l’uso di lavoratori interinali da parte della società.

A fronte di questa positiva decisione aziendale, che ha visto il sindacato in prima fila nella battaglia, Renzo Canavesi annuncia la decisione di spostare lo sciopero previsto per venerdì 30/11 al prossimo 16 dicembre, per dar tempo alla discussione sugli altri numerosi problemi ormai irrisolti da anni. (rispetto dei tempi della programmazione turni di lavoro, riconoscimento del premio aziendale, corretto pagamento dei contratti a part-time, riconoscimento dei diritti acquisiti anche al personale arrivato da altri handling e neoassunto, ritiro dei provvedimenti disciplinari per gli scioperi).