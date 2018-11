Anpi, “+30% di tesserati nell’ultimo anno”

Si è concluso da pochi giorni il tesseramento ANPI. Anche la sezione di Luino ha

registrato un incremento delle adesioni del 30%, in linea con le tendenze registrate a

livello provinciale e nazionale.

A Milano, ad esempio, sono state fatte 300 tessere in più, a Bologna circa 200, a Venezia 150. A Roma e in provincia solo nel 2018 sono sorte 10 nuove sezioni. Complessivamente 5000 tesserati in più rispetto al 2017. A sorpresa sedi aperte anche nelle periferie. A livello nazionale nel 2017 l’ANPI contava 125 mila iscritti.

Il presidente dell’ANPI milanese commenta con gioia questo incremento inaspettato. Si iscrivono all’ANPI persone che precedentemente non avevano mai preso in considerazione l’associazione. Quali le ragioni? Lo racconta dalla Calabria Mario Vallone: «Il contesto è abbastanza preoccupante, si respira un’aria generale e diffusa di intolleranza molto forte e questo paradossalmente ci rafforza. Siamo felici di essere considerati una casa comune capace di difendere i diritti e la Costituzione».



A livello locale l’ANPI luinese si è contraddistinta per un’intensa attività all’interno delle scuole per far conoscere la storia della Resistenza nella nostra zona e per riaffermare i valori della Costituzione. Una collaborazione che si realizza soprattutto nei progetti di alternanza scuola-lavoro.