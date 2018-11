Appuntamento con la lirica al teatro Soms

Non è la prima volta che l’Amministrazione propone concerti lirici, e la riposta del pubblico in termini di presenze è sempre stata più che soddisfacente.

E proprio contando su un’alta partecipazione di pubblico, l’evento avrà carattere benefico: l’ingresso sarà a offerta libera, e l’incasso sarà totalmente devoluto alle scuole materne di Cocquio e Caldana con il preciso scopo di finanziare progetti legati all’avvicinamento alla musica dei bambini.

L’Assessore alle Politiche sociali e alla Cultura Sara Fastame crede fortemente in questo tipo di progetti, essendo stata lei per prima insegnante di musica per bambini: numerosi studi scientifici dimostrano che l’avvicinamento alla musica in età prescolare sviluppa nei bambini importanti capacità quali attenzione e

concentrazione; tuttavia spesso la musica è considerata non una forma di educazione come dovrebbe essere, ma solo una “dote” del singolo, e come tale trova poco spazio nella programmazione scolastica, soprattutto in Italia.

Ma veniamo agli artisti che saranno sul palco domenica: il programma, che prevede duetti, terzetti e quartetti da opere di Mozart, Rossini, Verdi e Puccini, sarà eseguito dal soprano Barbara Post, di origine statunitense, che collabora con numerosi teatri internazionali, dove è stata spesso protagonista in ruoli come Aida, Tosca, Leonora nel Trovatore; Nausicaa Nisati, contralto, nata a Varese, diplomata all’Accademia di Brera e in canto lirico al conservatorio di Novara, ha lavorato con numerosi direttori (Reggiori, Pirolli, Konig, Manetti…) e seguito corsi di perfezionamento e di canto medioevale; Giovanni Di Stefano, tenore, diplomato al Verdi di Milano, collabora con i più importanti teatri italiani (Scala a Milano, Fenice a Venezia, Arena a Verona); Bryan Sala, basso, studia canto rinascimentale e barocco presso il conservatorio di Parma, si è esibito in numerosi teatri in tutto il mondo.

La direzione e l’accompagnamento al pianoforte sono affidati al Direttore Maestro Giorgio Rodolfo Marini.



Il concerto terminerà con un aperitivo, durante il quale sarà possibile incontrare gli artisti.

Domenica 11 novembre ore 17

Teatro SOMS, Via Malgarini Cocquio Trevisago, frazione di Caldana

si terrà il concerto lirico organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cocquio