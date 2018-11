Ad Arsago c’è la “biblioteca dell’arte”

Ad Arsago Seprio la biblioteca è cuore pulsante del polo culturale del paese. «Il Concordia» è il centro di tante iniziative culturali, dalle mostre alle presentazioni di libri, alle attività della ludoteca e – appunto – della biblioteca, agli eventi legati a Pro Loco e Palio dei rioni.

Arsago è sede anche della Biennale degli Artisti Varesini, un appuntamento che ha “segnato” in qualche modo un po’ anche la biblioteca: «Abbiamo una sezione d’arte più consistente rispetto ad altre biblioteche, anche con testi specialistici» spiega la bibliotecaria Sandy Bertuol, che si occupa anche dell’ufficio cultura del Comune. Sugli scaffali trovano posto ad esempio diversi cataloghi di mostre di artisti varesini contemporanei, oltre ovviamente a testi sull’arte internazionale in tutte le sue forme.

L’arte vive anche nei quadri – paesaggi, ma anche pop art – che decorano l’ambiente della biblioteca, che è un luogo di ritrovo molto amato in particolare dai ragazzi delle scuole medie e delle superiori, che si ritrovano qui per studiare. Anche qui le attività per bambini e ragazzi è un punto centrale della proposta culturale: «Aderiamo a Nati per Leggere, abbiamo proposto i “Park and read” con Sara Magnoli, anche itinerante in vari punti del paese». Pur essendo un piccolo paese, Arsago offre tanti monumenti storici di pregio e così il “Park and read” ha fatto tappa alla chiesetta campestre di San Cosma e Damiano, al Museo archeologico (altro polo culturale importante), alla settecentesca Santa Maria in Monticello con le sue reminiscenze longobarde, all’austero battistero medievale. Una proposta organizzata anche «insieme ai licei di Gallarate»: «C’è stata una bella risposta, legata anche molto al contesto affascinante».

Tempi e luogo della biblioteca “dialogano” poi con le mostre ospitate appunto al centro Concordia: nello scorso weekend è stata appena archiviata la mostra Lego, in passato si sono alternati anche eventi molto particolari come “Il guardaroba di una signora borghese“. La vicinanza degli altri servizi, come la ludoteca, favorisce l’interscambio: la biblioteca non è un luogo silenzioso e chiuso, ma inserito – come dicevamo – nel cuore pulsante dell’associazionismo e della cultura di Arsago.

Quanto invece agli eventi legati più strettamente ai libri, Sandy Bertuol spiega che la biblioteca non ha avuto a lungo una tradizione di presentazioni di libri, ma ha creato un format preciso: «Ci siamo inventati i “quattro venerdì per quattro autori”, locali e non, che si tiene ad aprile o maggio, a volte anche con un tema che faccia da filo conduttore. Lo scorso anno abbiamo ad esempio ospitato Umberto Longoni, Marta Morazzone, Roberto Lucato, altri autori locali». La scelta di creare un piccolo cartellone concentrato in un periodo favorisce la partecipazione. La biblioteca si appoggia al Sistema Bibliotecario Panizzi, oltre a Sandy Bertuol si alterna anche un altro bibliotecario, Giuseppe Imbriaco, e in questo periodo anche Amanda Fizzotti.

BIBLIOTECA CIVICA DI ARSAGO SEPRIO

Iscritti: 534 iscritti al prestito a fine 2017, 255 iscritti residenti, di questi 130 sono adulti e 125 ragazzi.

Patrimonio: 13mila stampati

Prestiti: 3355 disponibili, 900 ad altre biblioteche;

Digitale: 1211 ore di collegamento a Internet nel 2017. Pagina facebook “Biblioteca di Arsago Seprio”

Orari di apertura: da lunedì a giovedì 15.30-18.30, venerdì chiuso, sabato 10-12, 15-17