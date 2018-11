Aspettando il Natale, design e arti decorative a Villa Porro

Sabato 24 novembre e domenica 25 novembre 2018 le Sale di Villa Porro a Lonate Pozzolo in Via Roma, 5 saranno aperte al pubblico ed ospiteranno pezzi unici di Arti Decorative e Design appositamente realizzati da creativi italiani per l’evento “Aspettando il Natale. Arti decorative e design”.

Dopo le felici edizioni degli anni scorsi, ecco un altro appuntamento a Villa Porro dedicato alla creatività, organizzato dalla famiglia Bollazzi proprietaria di “Villa Porro” e dal Circolo Culturale Lonatese “Il Fontanile”, rappresentato dalla presidentessa sig.ra Giuseppina Bottiani, con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo.

All’interno del corpo nobiliare della Villa, tra gli antichi splendori rivivibili nelle quattro magnifiche sale del piano terreno, nella Sala Rossa, troviamo la prima artista Liliana Grassi con bomboniere e scatole per matrimoni oltre a oggetti per l’arredamento della cucina e della casa, orologi, vasi, lampade e le piu’ recenti riproduzioni di icone russe su piastre di porcellana, arricchite di particolari in oro, platino e pietre.

La Sala delle Rosette, con pavimenti in cotto lombardo e soffitti con decorazioni, accoglierà le creazioni di Mariassunta Vismara, che ci propone fantasiose lavorazioni di fiori e statuine con tecnica “Capodimonte” e creazioni con pasta Fimo e Ivana Caretta che presentera’ decorazioni con il legno e altri elementi naturali oltre alla raffinata bigiotteria.

La Sala dei drappeggi, con pareti riccamente decorate e pavimento in mosaico veneziano, un tempo sala da pranzo dei nobili Porro, ospiterà Fiorenza Sandroni, affermata pittrice che a Villa Porro presentera’ dipinti su stoffa e su pelle di fiori e insetti e farfalle in via di estinzione del varesotto, Amalia Banfi con merletti lavorati a fusello e oggettistica con l’utilizzo del pizzo e Christine Helen Wong Chong, affermata docente al Corso di Fashion Communication presso la Camera della Moda di Milano, creatrice di gioielli in vetro lavorati direttamente dall’artista sulla fiamma.

Splendide tovaglie in lino, accessori da tavola, stoffe, porcellane e oggetti in legno finemente decorati, cosi’ Wilma Ferrario animera’ la Sala dei Paesaggi.

Nel soppalco in legno espone per la prima volta a Villa Porro Marta Milani preziosi ricami punto croce.

La Sala del Parco ospiterà il cucito creativo di Annalisa Bonalanza con addobbi, ghirlande, copertine, pupazzi in feltro e pile e Paolo Zaro con la ceramica Raku, una diversa forma espressiva della ceramica contemporanea attraverso l’impiego di antiche tecniche rielaborate ed arricchite secondo le nuove sperimentazioni.

Ancora nella Sala del Parco altri due creativi: Carlo Ferrario artista del legno e Rita Peconio con Rita Fraccon con le loro bambole rivisitate in chiave moderna e i loro gioielli disegnati per essere realizzati con perline di vetro, cristalli Swarovsky, elementi in argentone, ceramica, perle di fiume, ma anche con materiali meno tradizionali come semi di frutti esotici, castagne d’acqua, forme in legno dipinte a mano o ricoperte di sete e velluti preziosi, nodi complessi ed eleganti fatti con la tecnica della tradizione cinese su cordoncini e cordoni dall’aspetto setoso e dai colori accuratamente scelti.

La Limonaia, con le sue luminose vetrate un tempo ricovero invernale delle piante d’agrumi, accoglierà per l’occasione le creazioni di Simona Castelli, artista shabby chic che propone gessetti profumati, accessori moda e angeli porta fortuna realizzati con ceramiche greche e Lucia Nason con terrecotte e porcellane dipinte a mano.

ASPETTANDO IL NATALE

ARTI DECORATIVE E DESIGN

SABATO 24 NOVEMBRE 2018

ore 14.30 – 19.00

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018

ore 10.00 – 12.30

ore 14.30 – 19.00

Villa Porro

www.villaporro.it

Via Roma, 5 – Lonate Pozzolo (Va)

0331.661108 – 348.7119052

Ingresso libero