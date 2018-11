Aspettando il Natale a Villa Bozzolo

Anche nel 2018 sono numerosi gli eventi nei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, da Nord a Sud della

Penisola, in occasione del Natale. “Vestiti a festa”, castelli millenari, antiche abbazie, ville di delizia e giardini

storici accoglieranno gli ospiti, con gli amici o le proprie famiglie, in un’atmosfera di condivisione e di pace

caratteristica di questa festività, proponendo attività legate alla tradizione.

Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a due passi dal Lago Maggiore, propone quattro weekend da trascorrere in compagnia in attesa del Natale, come nel più autentico spirito della Festa.

Si comincia sabato 10 e domenica 11 novembre con la mostra e mercato allestita tra le sale affrescate dove oltre 40 espositori proporranno il meglio delle loro produzioni: ceramiche, sete, arredi, abbigliamento, gioielli, oggetti d’arte e prodotti enogastronomici offriranno ottimi spunti per scegliere i regali da sistemare sotto l’albero.

Nel corso delle due giornate si potranno effettuare visite guidate alla villa e partecipare a laboratori di origami a cura di OrigamiMarigami, che insegnerà ai bambini (sabato 10 novembre, alle ore 15) a realizzare una renna con vecchie carte stampate e agli adulti (domenica 11 novembre alle 11) a creare una delicata farfalla segnalibro. Sempre nel pomeriggio di domenica, a disposizione dei più piccoli ci sarà la Libreria Itinerante di Fabiola Argenta, in cui

scovare illustrazioni e racconti di ogni tipo.

Ancora visite guidate e laboratori per sabato 17 e domenica 18 novembre, questa volta all’insegna della cucina e delle tradizioni culinarie legate al Natale. Le visite che si susseguiranno alle ore 11 e alle 15 di sabato 17 e alle 11, alle 14 e alle 16 di domenica 18, regaleranno la suggestione di una cucina di fine Settecento/inizi Ottocento in piena attività, tra paioli, pentole e selvaggina, grazie anche alla lettura delle antiche ricette di Casa Bozzolo. In entrambi i giorni, alle ore 14.30 si terranno i laboratori per bambini: una divertente panoramica di alimenti della tavola contadina e di quella nobiliare settecentesca, tra farine, vegetali e tuberi con cui organizzare un menu originale.

E ancora, domenica 25 novembre alle 11, alle 14 e alle 16 andrà in scena una speciale visita guidata sul tema

della musica, per scoprire come si celebravano le feste a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Nella sala della musica si

potrà ascoltare il suono del fortepiano settecentesco, dei suoi timbri, delle sue altezze, grazie al commento musicale

di un professore d’orchestra.

Infine, per il weekend dell’1 e del 2 dicembre, si susseguiranno visite guidate e laboratori creativi che avranno

come filo conduttore la scrittura delle lettere: sabato 1 alle ore 15, i bambini giocheranno con il linguaggio del

XVIII secolo per svelare una storia familiare, imparare parole nuove e scrivere una lettera a una persona cara;

domenica 2 dicembre alle 11, alle 14 e alle 16, ci si potrà cimentare con i documenti, le lettere e le poesie

documentate dall’archivio Della Porta-Bozzolo. Un vero e proprio viaggio tra le parole annidate non solo nelle

missive familiari, ma anche nei resoconti di lavoro, nelle istruzione sulle vendite e molto altro.

Con il Patrocinio della Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Ingressi: Intero: 10 €; Ridotto (bambini 4-14 anni): 5 €; Iscritti FAI, residenti Casalzuigno: 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 €

Visita guidata, aperitivo e cena: Intero: 60 €; Iscritti FAI, soci Slow Food e residenti Casalzuigno: 50 €.

In caso di maltempo la cena si svolgerà nella sala polivalente.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0332.624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it