“Chi ha assistito al mio incidente?”

Sarah, una nostra giovane lettrice, ci chiede aiuto per trovare testimoni che abbiano assistito all’incidente di cui è stata protagonista lunedì scorso a Malnate.

«Lunedì 29 ottobre, attorno alle 17.45 ho avuto un incidente a Malnate in Viale delle Vittorie, all’altezza del civico 25 – scrive Sarah – Una persona in macchina si si è fermata per prestare soccorso e una volta visto che la situazione non era grave ha continuato per la sua strada».

«Ad oggi, avrei però bisogno che quell’uomo o chiunque altro abbia visto qualcosa mi contattasse al seguente indirizzo mail: viadellevittorie@hotmail.com Ringrazio di cuore chi mi contatterà».