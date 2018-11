Busto Bpm, ritorno alla vittoria con Luongo protagonista

Dopo due stop con le grandi favorite per lo scudetto, torna al successo la Busto BPM che nella vasca amica batte 14-8 l’Ortigia Siracusa controllando la partita fin dal quarto iniziale e preparandosi al meglio per la partita di mercoledì in Champions, ad Hannover.

A trascinare i bustocchi ci ha pensato il capitano, Stefano Luongo, autore di ben cinque gol mentre Nicosia tra i pali ha fatto il proprio dovere. Bella soddisfazione anche per Predrag Zimonjic, che ha guidato la BPM dalla panchina (squalificato Baldineti), grande ex della sfida avendo giocato all’Ortigia dal 2001 al 2012.

Ortigia coraggiosa in avvio, prima in avanti con Napolitano e poi brava a impattare dopo le reti di Di Somma e Valentino. La Busto Bpm però è decisa e implacabile: Bruni dal centro e Mirarchi fissano il 4-2 della prima pausa, subito allargato (6-2) dalle reti di Luono e Fondelli nel secondo periodo.

Un rigore di Lifante non basta a cambiare indirizzo alla partita: Luongo mette a segno una tripletta inframezzata solo da una rete di Jelaca, poi tocca a Mirarchi, Damonte e Casasola a confezionare il 14-8 che è il risultato definitivo.

BUSTO BPM SPORT MANAGEMENT – ORTIGIA SIRACUSA 14-8

(4-2; 2-0; 3-3; 5-3) BUSTO A.: Lazovic, Dolce, Damonte 1, Alesiani, Fondelli 1, Di Somma 1, Drasovic, Bruni 1, Mirarchi 2, Luongo 5, Casasola 1, Valentino 2, Nicosia. All.: Zimonjic.

SIRACUSA: Caruso, Cassia, Abela, Jelaca 2 (1 rig.), Di Luciano 1, Farmer, Giacoppo 2, Lifante 2 (1 rig.), Rotondo, Vapenski, Susak, Napolitano 1, Pellegrino. All.: Picardo.

ARBITRI: Collantoni, Frauenfelder.

NOTE. Per Busto in porta Nicosia. Superiorità: B 6/8 + un rig., Ortigia 4/4 + 2 rig. di cui uno fallito da Lifante. Usciti per falli: Abela. Spettatori 150 circa.

RISULTATI (6a giornata): BUSTO A. – Ortigia Sr 14-8; Lazio – Catania 7-6; Trieste – Pro Recco 2-15; Savona – Bogliasco 8-6; Florentia – Posillipo 9-7; Brescia – Ge Quinto 13-6; Napoli – Roma 8-11.

CLASSIFICA: Brescia 18; Posillipo, Pro Recco 15; BUSTO A. 12; Trieste, Genova Quinto, Florentia, Roma, Savona 9; Lazio 7; Ortigia Sr, Napoli 6; Bogliasco 1; Catania 0.