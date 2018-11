In Comune si parla di vita notturna con il “Tavolo per la Movida”

In Comune a Varese si è riunito il primo “Tavolo per la Movida”.

L’incontro è stato promosso e organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Francesca Strazzi che ha partecipato alla riunione insieme all’Assessore alle Attività produttive, Ivana Perusin, e al vicesindaco Daniele Zanzi.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Ascom Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, Confesercenti, l’Agenzia formativa provincia di Varese, l’ufficio scolastico provinciale, l’Istituto superiore Einaudi, la Polizia Locale e la Polizia Stradale, il la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, il coordinatore del Progetto Discobus, l’associazione giovanile COVO e il rappresentante dell’ASVP Forzinetti, l’Informagiovani del Comune di Varese, l’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slow Food e Aibes, associazione italiana baristi ed esercenti.

L’obiettivo del tavolo di lavoro è quello di promuovere un vero patto di azioni coordinate nella aree della movida varesina per una serena convivenza urbana che tenga conto di tutte le esigenze, del divertimento per i giovani ma anche della quiete per i residenti.

Al termine dell’incontro di questa mattina è stato proposto di riunire quattro tavoli di lavoro differenti per proseguire su questo percorso: un tavolo avrà come tema il commercio per definire il regolamento condiviso e il rispetto delle regole, un altro avrà al centro i cittadini per affrontare il tema della sensibilizzazione al rispetto della quiete, un altro poi si concentrerà sulle proposte di iniziative ed eventi da organizzare in piazze limitrofe al centro con l’obiettivo di non concentrare la movida in una sola area della città.

Infine un tavolo sarà sulla comunicazione per la definizione degli strumenti di informazione in merito al lavoro svolto dal “tavolo per la movida” e che comunichino ai giovani inoltre la legge che regola l’uso di alcolici e sostanze, gli aspetti di salute pubblica e quelli di rispetto del vicinato.