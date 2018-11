Domenicali: «Vittoria importante e meritata»

Bella vittoria per il Varese, che vince 1-0 in casa della Bedizzolese la gara di andata di Coppa Italia Eccellenza. Al termine della gara mister Manuele Domenicali ha l’umore alto: «Direi che la vittoria è importantissima e l’abbiamo ottenuta meritatamente su un campo viscido, ritrovando un po’ il nostro gioco che a tratti lo abbiamo smarrito. Dopo la sconfitta di Castellanzese serviva una prova importante per riscattarsi e l’abbiamo fatto. Rispetto a domenica ho cambiato qualcosa, ma Improvola e Moceri hanno fatto bene nonostante non abbiamo avuto tanto spazio fino a oggi. Hanno dimostrato che possono essere elementi importanti per noi».

«In campionato – prosegue Domenicali – nonostante la sconfitta di domenica non ci diamo per vinti, in Coppa proveremo a fare più strada possibile. Stasera abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per vincere. Abbiamo giocato nel modo giusto pressando, lottando e spazzando la palla quando necessario. Per domenica dobbiamo mantenere questo atteggiamento. Sulla mia espulsione, mi sono lamentato per un rigore che mi sembrava palese».

PAGELLE

SCAPOLO 6: Un paio di interventi importanti ma anche un paio di errori. Comunque positivo

LONARDI 6: Pensa più a coprire che a spingere ma svolge un compito senza errori

M’ZOUGHI 6,5: Rientrato dalla Tunisia, non è distratto e soprattutto nel finale controlla bene su un avversario esperto come Paghera

TRAVAGLINI 6,5: Prova come sempre ricca di carattere e fisico. Sbaglia pochissimo

BIANCHI 6: Spinge quando può ma non sempre è preciso una volta arrivato in attacco

MARINALI 7: Mette i muscoli su un campo pesante che lo richiede

ETCHEGOYEN 6: Qualche errore di troppo in costruzione di gioco ma nel finale tira fuori la grinta per respingere la Bedizzolese

CAMARA 6,5: Non sono ancora le sue migliori prestazioni, ma sul gol ci mette uno zampino decisivo

IMPROVOLA 6: Gli viene data l’opportunità di dimostrare il proprio valore e gioca un primo tempo di tutto rispetto. Cala nella ripresa

PIQUETI 6: Prova a mettere il turbo in un paio di occasioni per tenere lontani gli avversari dai pericoli

SCARAMUZZA 6,5: Un gol importante al termine di una prestazione fatta di alti ma anche qualche basso (Mondoni s.v.)

MOCERI 6: Lotta e si fa rispettare nonostante la giovane età (Vegnaduzzo s.v.)