Il Varese vuole la finale di Coppa

Ci sono due modi per raggiungere la Serie D dall’Eccellenza: la prima è vincere il campionato o i playoff nazionali, la seconda è trionfare in Coppa Italia. Ecco perché il Varese, staccato di 14 punti dalla vetta del proprio girone, vede nella Coppa una strada importante per risalire categorie.

La strada sarà lunga, perché alla fase regionale segue quella nazionale e solo la vincitrice si guadagna la promozione, ma i biancorossi hanno tutto per arrivare in fondo.

Con il vantaggio della gara di andata vinta 1-0 a Bedizzole, mercoledì 5 dicembre (ore 20.30) al “Franco Ossola” Camara e compagni cercano il passaggio del turno e l’accesso alla finale regionale.

Il vantaggio di un gol esterno dà buone possibilità per il passaggio del turno ai ragazzi di mister Manuele Domenicali, che però non dovranno commettere l’errore di dare per scontato l’accesso alla finale.

Lo stesso Domenicali al termine della gara contro la Sestese ha anticipato che avrebbe variato qualcosa nell’undici varesino, ma senza stravolgere e soprattutto senza indebolire la formazione. Quindi: turnover sì, ma non troppo.

Di contro, la Bedizzolese arriva a Masnago senza nulla da perdere e ferita dalla sconfitta della gara di andata. Nell’altra semifinale si gioca a Lesmo (ore 21) la sfida tra Vimercatese Oreno e CasateseRogoredo: 2-2 all’andata.

La diretta di VareseNews è già attiva (GUARDA QUI). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #VareseBedizzolese sui social.