Entrano in discarica per rubare: presi

Colti in flagranza di reato mentre rubavano elettrodomestici e metalli nella discarica. È successo a Cocquio Trevisago dove sono installate alcune “telecamere spia” puntate sulla struttura che avvisano di illecite intrusioni attivando gli agenti di polizia locale sul territorio.

Secondo quanto si è appreso, il sistema di controllo ha funzionato dopo che i due hanno divelto la rete per entrare nel centro di raccolta: prima è intervenuta la polizia locale, poi i carabinieri di Besozzo che hanno portato i due sospetti in caserma per l’identificazione da cui risulterebbe che si tratta di due stranieri, uno dei due un richiedente asilo.

È così scattata la denuncia per tentato furto aggravato: rapida la sinergia fra gli operatori dei due corpi – polizia locale e Arma – che ha permesso di porre a compimento l’operazione avvenuta nel pomeriggio di sabato non appena l’impianto di raccolta ha chiuso i battenti.

I due infatti sono arrivati nei paraggi della discarica a bordo di un furgone, dove sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, impiegati per il taglio della recinzione. A quel punto è scattato il dispositivo che li ha colti sul fatto.

Per il sindaco Danilo Centrella «la grave azione dei due malavitosi ed il danneggiamento della struttura ha creato ingenti danni economici ad un bene comune del territorio finanziato dai cittadini. Spero che l’azione energica del nostro servizio di sicurezza venga corrisposta da una ulteriore azione determinata a livello sovra comunale». «Ritengo inoltre debba essere totalmente rivisto a livello nazionale e da parte delle cooperative ospitanti il livello di fiducia dato a richiedenti asilo».