Gioielli rigenerati: emozioni che durano nel tempo

Un gioiello rigenerato è un gioiello che è già stato usato ma che si presenta lucente e splendente come e più di uno nuovo, dopo essere stato sottoposto a processo di rigenerazione e ha anche il vantaggio di costare fino al 70% in meno.

Galleria fotografica Oro in Euro - Gioielli rigenerati 4 di 4

In provincia di Varese, i negozi Oro in Euro (che in tutta Italia contano oltre 200 punti vendita) sono sinonimo di affidabilità e garanzia, un vero e proprio punto di riferimento per tutte le persone che vogliono dare vita nuova ai loro preziosi o che cercano oggetti pregiati dal sapore un po’ vintage che si presentano come veri e propri pezzi unici, frutto del lavoro di sapienti artigiani orafi.

Oggi sempre più persone decidono di acquistare preziosi usati, perché costano meno e perché l’oro non deperisce ed è sufficiente l’intervento di un bravo artigiano, per restituire a qualsiasi gioiello il suo splendore originale.

L’oro è composto di una materia che può essere lavorata all’infinito, senza perdere mai le sue caratteristiche di preziosità. È un materiale flessibile e adatto alle diverse necessità di chi vuole “sbarazzarsi” di oggetti obsoleti e a chi invece è alla ricerca di gioielli vintage di qualità. La rigenerazione dell’oro ha impatto zero perché ricicla preziosi di marca evitando nuove lavorazioni inquinanti e nocive, agendo nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

Le normative in materia sono severe e molteplici sono i controlli a cui viene sottoposto l’intero ciclo di lavorazione.

Artigiani orafi esperti si occupano dell’intero processo di rigenerazione del gioiello, lo lucidano, eliminano eventuali incisioni, sostituiscono le parti danneggiate, incastonano nuove pietre per sostituire quelle che c’erano già o occupare spazi vuoti, sostituiscono ganci, chiusure o parte degli stessi, controllano lo stato dei meccanismi nel caso di orologi pregiati, ottenendo un prodotto che è bello quanto uno nuovo, se non addirittura di più, conferendogli anche quell’aria un po’ vintage che tanto è apprezzato dagli appassionati.

In una prima fase il gioiello viene attentamente controllato e se ne valuta lo stato, andando a vedere le parti che sono da sostituire, quelle che sono sono invece da riparare e decidendo come impostare l’intera fase di riparazione.

Il gioiello usato viene sottoposto a sterilizzazione attraverso ultrasuoni per andare a togliere tutto quello sporco che altrimenti non permetterebbe nemmeno di poterne apprezzare in pieno le caratteristiche e che falserebbe il giudizio in fase di controllo.

Il processo di acquisto, rigenerazione e rivendita dei gioielli è scrupolosamente effettuato a norma di legge, garantendo ai clienti la massima sicurezza e tutela. Ogni singolo gioiello è garantito e certificato in tutte le sue componenti.