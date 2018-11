Giornata di orientamento post diploma: 51 le proposte

Il Comune di Varese, in accordo con gli enti aderenti al progetto “Le Città del Lavoro Rete di Servizi per il Lavoro dei Laghi”, organizza per il 23 novembre una giornata dedicata all’orientamento post diploma.

Il Salone dell’orientamento si svolgerà al mattino, dalle ore 9 alle 14, presso il Palasport di Varese. Saranno presenti 51 stand con i rispettivi referenti d’orientamento. All’evento sono stati invitati gli studenti delle classi V degli istituti superiori della provincia di Varese e alcuni Istituti del Verbano-Cusio-Ossola.



Al pomeriggio invece si svolgeranno gli incontri aperti e in particolare il programma prevede i seguenti appuntamenti: “L’Agenzia per il Lavoro: un’alleata da riscoprire Lavorare e formarsi in Lombardia e non solo” incontro con l’A.D Rosario Rasizza e la dottoressa Laura Piccolo di Openjobmetis. L’incontro si terrà in Sala Montanari, in piazza dei Bersaglieri alle ore 15.30 (ingresso con prenotazione alla mail: prenotazione.workshop.salone@gmail.com).

Alle ore 14.15 invece si svolgerà la simulazione dei test universitari a cura di Alpha Test. Appuntamento presso l’Informagiovani di via Como 21 (ingresso con prenotazione alla mail: prenotazione.workshop.salone@gmail.com).

Sarà possibile inoltre partecipare all’incontro con “Tutor you” per lo studio all’estero che si svolgerà al Liceo Classico Cairoli di Varese alle ore 15.00 (ingresso con prenotazione: http://www.tutoryou.eu/public/eventi/eventi_iscrizioni.php ).

Infine la giornata dedicata all’orientamento propone l’evento: “Conosci te stesso…e fatti conoscere! Cinque strumenti per la tua carriera”. Incontro con la consulente HR&grafologa professionista Sara Papa. L’incontro si svolgerà all’Informagiovani alle ore 17.00 (ingresso con prenotazione alla mail: prenotazione.workshop.salone@gmail.com).